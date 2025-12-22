Roma Teatro di Cerignola stagione 2025 2026 | Maurizio Casagrande in scena con ‘La prova del 9’
Per la stagione 2025/2026, il Roma Teatro di Cerignola ospiterà domenica 28 dicembre alle 19.30 lo spettacolo ‘La prova del 9’ con Maurizio Casagrande, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento teatrale di qualità.
Per la stagione 20252026, al Roma Teatro di Cerignola domenica 28 dicembre alle 19.30 va in scena Maurizio Casagrande con lo spettacolo dal titolo 'La prova del 9'. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18 alle 22
Natale in casa Cupiello, è stato un successo lo spettacolo portato in scena da 'I commedianti'; A Spazio Aperto è Natale: Festa di Comunità presso il CERCAT di Cerignola.
