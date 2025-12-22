Roma si chiudono le Porte Sante del Giubileo

Roma, 22 dicembre 2025 – In occasione delle celebrazioni per il Natale e della chiusura delle Porte Sante del Giubileo, sono previste modifiche alla viabilità nell’area di San Pietro, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura. A San Pietro, dalle 22 del 24 dicembre è in programma la Santa Messa. Giovedì 25 dicembre la consueta Messa, a partire dalle 10, e la benedizione Urbi et Orbi – alle 12 – dalla Loggia centrale della basilica. Il 26 dicembre è in calendario la preghiera dell’Angelus alle 12. Gli interventi sulla viabilità scatteranno dal pomeriggio del 24 dicembre, con un calendario di divieti di sosta e chiusure al traffico che saranno poi replicati il 25 e il 26 dicembre e che interesseranno largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio tra via di Porta Angelica e via del Mascherino, via del Mascherino tra Borgo Pio e via dei Corridori, piazza della Città Leonina, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo tra via dell’Erba e vicolo dell’Inferriata, via Rusticucci, via dell’Erba, vicolo dell’Inferriata, vicolo del Campanile, tra via della Conciliazione e Borgo Sant’Angelo, via della Conciliazione, compresi i controviali, piazza Papa Pio XII, via dell’Ospedale, via Scossacavalli, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI, piazza del Sant’Uffizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

