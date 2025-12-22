La Champions League continua a essere un pensiero fisso, uno di quelli che tornano ciclicamente a occupare la mente dei tifosi romanisti. Un’ assenza che dura da troppo tempo e che, stagione dopo stagione, ha finito per ridisegnare le ambizioni della Roma, sempre più abituata a muoversi oramai nell’Europa League. Eppure, quest’anno, qualcosa sembrava diverso. L’arrivo di Gasperini aveva acceso una scintilla nuova, regalando la sensazione, forse per la prima volta dopo anni, che il salto potesse davvero essere alla portata. La classifica incoraggiante, i risultati con continuità e il contesto che appariva favorevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, senza reti la Champions resta un’illusione

Leggi anche: Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League: gli azzurri creano, ma il primo tempo è senza reti | Live 0-0

Leggi anche: In Campania l’inclusione resta un’illusione: la denuncia del Movimento Italiano Disabili

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus-Roma, tra scudetto e obiettivo Champions; LIVE Roma-Sankt Pölten 6-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le giallorosse chiudono l’avventura europea con ua goleada; Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; Serie A: Lazio-Cremonese termina senza reti, la Juventus vince il big match contro la Roma.

Roma senza difesa contro la Juve: out anche Hermoso, Gasperini costretto ad una scelta forzata - Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con un'altra assenza pesantissima: dopo Ndicka - tuttosport.com