Roma | scontro tra auto e bus muore ragazza di 27 anni ad Acilia
Roma, 22 dicembre 2025 – Scontro tra un’auto e un bus dell’Atac questa mattina, intorno alle 5.30, a Roma: una ragazza è morta e altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto in via dei Romagnoli all'altezza con via Andrea da Garessio nella zona tra Acilia e Dragoncello. Da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la Fiat 500 su cui viaggiavano due ragazze si è scontrata frontalmente con un autobus della linea 04B per cause ancora da identificare. I pompieri sono riusciti ad estrarre le due giovani dai rottami dell’auto, che dopo lo schianto era finita in una cunetta. Purtroppo per un’italiana originaria della Costa d'Avorio, di 27 anni, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
