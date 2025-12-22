Il quarto posto in classifica della Roma è frutto di una prima parte di campionato positiva, limitata però dalle sconfitte negli scontri diretti, l’ultima proprio sabato contro la Juventus. Riguardo il match dell’Allianz Stadium ed il prossimo mercato si è espresso l’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo, intervistato da Il Messaggero: “La Juventus ha vinto perché ha avuto più occasioni, ma non tantissime. È stata una partita di medio livello, decisa da alcuni episodi”. Pruzzo: “Le parole di Gasperini un messaggio per tutti”. Riguardo la prestazione di Ferguson: “Quando entri e la partita è abbastanza chiusa non è facile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pruzzo: “Zirkzee alzerebbe il livello. A Dybala farei il contratto a vita”

Leggi anche: Pruzzo non ha dubbi in vista di Juve Roma: «I giallorossi hanno il peggior attacco». Poi il commento su chi sceglierebbe tra Spalletti e Gasperini

Leggi anche: Roma, Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala, quindi giocherà Dybala (ovviamente). Koné ha recuperato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pruzzo: «Gasp ora decidi: falso o vero 9. Raspadori con Dybala, Soulé e Pellegrini non serve. Va preso Zirkzee» - Basta questo per presentare Roberto Pruzzo, centravanti che ha scritto la storia del calcio italiano e che ... ilmessaggero.it