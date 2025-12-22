Gasperini ha aggiornato sulla condizione dei giocatori infortunati, evidenziando le difficoltà e le tempistiche di recupero. La Roma, dopo una breve pausa, si prepara in vista dell’ultima partita dell’anno, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide future.

La Roma si concede un giorno e mezzo di pausa per smaltire le fatiche e ricaricare le energie in vista dell’ultimo appuntamento dell’anno solare. Gian Piero Gasperini ha infatti concesso il rompete le righe fino a domani pomeriggio, quando la squadra si ritroverà a Trigoria per iniziare la preparazione della sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi. Un match dal sapore particolare, che vedrà l’ex capitano tornare all’ Olimpico per la prima volta da avversario. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 29 dicembre alle 20:45. Il tecnico giallorosso deve già fare i conti con le assenze legate alla Coppa d’Africa: Ndicka ed El Aynaoui hanno infatti lasciato il gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mini-pausa e poi il Genoa: Gasperini fa il punto sugli infortunati

