Roma la Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti a partire dal prossimo febbraio

A partire da febbraio, l'accesso alla Fontana di Trevi sarà soggetto a pagamento per i turisti non residenti a Roma. Dal lunedì alla domenica, tra le 9 e le 22, sarà necessario acquistare un biglietto di 2 euro per visitare l'area. Questa misura mira a gestire il flusso di visitatori e a preservare il monumento, mantenendo l'accesso gratuito per i residenti e i cittadini romani.

I non residenti nella Capitale dovranno pagare un biglietto d'ingresso di 2 euro dalle 9 fino alle 22 La Fontana di Trevi diventa a pagamento, ma solo per i turisti. Dal primo febbraio 2026 verrà istituito un biglietto da due euro per l’ingresso davanti al catino, ma anche per accedere ad alt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

