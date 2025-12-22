Roma la Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti a partire dal prossimo febbraio

A partire da febbraio, l'accesso alla Fontana di Trevi sarà soggetto a pagamento per i turisti non residenti a Roma. Dal lunedì alla domenica, tra le 9 e le 22, sarà necessario acquistare un biglietto di 2 euro per visitare l'area. Questa misura mira a gestire il flusso di visitatori e a preservare il monumento, mantenendo l'accesso gratuito per i residenti e i cittadini romani.

I non residenti nella Capitale dovranno pagare un biglietto d'ingresso di 2 euro dalle 9 fino alle 22 La Fontana di Trevi diventa a pagamento, ma solo per i turisti. Dal primo febbraio 2026 verrà istituito un biglietto da due euro per l’ingresso davanti al catino, ma anche per accedere ad alt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, la Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti a partire dal prossimo febbraio Leggi anche: Roma, Fontana di Trevi e altri 5 siti a pagamento per turisti dall’1 febbraio Leggi anche: Fontana di Trevi: da febbraio a pagamento per i turisti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Roma, Fontana di Trevi diventa a pagamento: dall'1 febbraio il ticket di 2 euro, continuerà a essere gratis per i residenti; Fontana di Trevi a pagamento per i turisti e musei gratis per i romani. L'annuncio del sindaco; Fontana di Trevi a pagamento, l'ipotesi del Campidoglio: da gennaio due euro a biglietto per i turisti; A Roma la Fontana di Trevi diventa a pagamento: ticket solo per i turisti. A Roma la Fontana di Trevi diventa a pagamento: ticket solo per i turisti - L’obiettivo dichiarato è duplice: regolare i flussi turistici e reinvestire le risorse nella tutela del patrimonio ... today.it

Fontana di Trevi, dal 1 febbraio un ticket di 2 euro per i turisti - Una mezza rivoluzione a Roma dal 1 febbraio prossimo: Fontana di Trevi diventa a pagamento per i turisti, che dovranno acquistare un ticket da 2 euro per vederla da vicino. in20righe.it

Roma, Fontana di Trevi diventa a pagamento: dall’1 febbraio il ticket di 2 euro, continuerà a essere gratis per i residenti - Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza ... dire.it

Roma nella memoria, stampa all'albumina del 1890, mostra la Fontana di Trevi, famosa in tutto il Mondo, addossata a Palazzo Poli e fu progettata da Nicola Salvi, con i lavori completati nel 1762. La statua centrale rappresenta Oceano su un cocchio a forma di - facebook.com facebook

Free Fountain!!! Fontana di Trevi (1732/62) #FreeFountain #Arte #Roma #Architecture #Arquitectura #Art #Italy #Italia Foto > @findelbloc x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.