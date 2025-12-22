Roma in festa tra arte e faraoni | tre mostre da non perdere
Roma attraversa le feste con le sale espositive ancora accese e una programmazione capace di parlare a chi resta in città e a chi arriva per pochi giorni. Tra percorsi immersivi, riflessioni sull’ambiente e un viaggio nella poesia visiva, tre mostre continuano ad accogliere il pubblico anche nel periodo natalizio. Un Natale diverso, tra sale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Da Caravaggio a Napoli a Man Ray a Milano e Beato Angelico a Firenze: le mostre d’arte da non perdere questo autunno
Leggi anche: “I Tesori dei Faraoni”: per sei mesi a Roma la mostra evento da non perdere
Cosa fare a Roma questo weekend? Gli eventi del 19/20/21 dicembre 2025; Talent Prize, festa d'arte per i creativi del domani; Cosa fare a Roma questa settimana: tutti gli eventi dal 15 al 21 dicembre 2025; Cosa fare a Roma questa settimana? Gli eventi dal 22 al 28 dicembre 2025.
Faraoni, grattacieli e animali: 3 mostre a Roma nelle feste natalizie - Focus su ‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale, ‘Still Life’ al Museo Civico di Zoologia e ‘Risvegli’ in via Margutta Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it
Diplomazia culturale. L'oro dei Faraoni in mostra a Roma, per esaltare l'amicizia tra Italia ed Egitto - Dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026, Roma accoglie Tesori dei Faraoni, un’esposizione che porta nel cuore della Capitale ... huffingtonpost.it
L’Antico Egitto sbarca a Roma: arrivati 130 tesori dei Faraoni che potrai ammirare presto in una mostra imperdibile - Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025, Roma ha ricevuto un carico straordinario: presso le prestigiose Scuderie del Quirinale sono arrivate 130 opere dal Museo Egizio del Cairo, destinate alla ... greenme.it
Roma, la nostra festa è iniziata x.com
Roma, la nostra festa è iniziata - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.