Roma il mal di big match non passa | ora anche Koné e Soulé finiscono sul banco degli imputati

Secondo Francesco De Gregori, i calciatori non si giudicano da un errore dal dischetto. Si giudicano, invece – citando nuovamente il cantautore romano – dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Qualità che devono emergere nei momenti cruciali di una stagione, soprattutto quando si affrontano avversari di alto livello, contro i quali ci si gioca – quasi sempre – una fetta importante di un'intera annata. Nei quattro scontri diretti persi fino ad ora dalla Roma di Gasperini – quelli contro Inter, Milan, Napoli e Juventus – c'è un elemento che salta immediatamente all'occhio, cioè quello del rendimento insufficiente dei giocatori giallorossi più rappresentativi e tecnicamente dotati, che, puntualmente, hanno disatteso le aspettative di tifosi, allenatore e società.

