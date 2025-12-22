roma e lazio hanno due attacchi ridicoli una media da squadre di bassa serie a

Roma e Lazio sono le due squadre di Serie A che registrano i dati offensivi più deboli, con una media di circa un gol a partita. Nonostante le differenze nelle prestazioni difensive, entrambe faticano a trovare continuità in fase offensiva, evidenziando alcune criticità nel reparto avanzato che influenzano i risultati complessivi delle rispettive squadre.

Roma e Lazio sono le due squadre di Serie A che subiscono meno reti, ma che segnano davvero poco, in media un gol a partita. A entrambe servirebbe una cura in attacco. Roma e Lazio: difese da Champions, ma attacchi da media-bassa classifica. Scrive Il Messaggero: Le squadre più asimmetriche della Serie A. La Roma di Gasperini ha un portiere da scudetto, un’organizzazione difensiva da zona Champions (solo 10 gol presi), un centrocampo dai piedi spigolosi e un attacco ai limiti del ridicolo: è un piumino di cipria con i muscoli svuotati di Dybala e Pellegrini, è un cingolato marmoreo con Ferguson e Dovbyk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

