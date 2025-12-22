La sconfitta rimediata all’ Allianz Stadium contro la Juventus ha lasciato alla Roma una certezza difficile da ignorare: l’impianto di gioco costruito da Gian Piero Gasperini regge il confronto, ma contro le grandi serve qualcosa in più negli ultimi metri. Nei momenti che contano, ai giallorossi è mancato quel peso offensivo capace di spostare davvero gli equilibri. Nel post gara il messaggio dell’allenatore è stato diretto e senza giri di parole: “ Spero che il mercato di gennaio possa darci una mano ”. Una richiesta chiara, raccolta immediatamente dal direttore sportivo Frederic Massara, che ha intensificato i contatti per individuare i profili giusti da consegnare al tecnico già nelle prime settimane del nuovo anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, contatti costanti per Zirkzee: parti sempre più vicine

Leggi anche: Infermiera brutalmente aggredita, l'Ausl replica: "Contatti costanti, avrà la ricollocazione più idonea"

Leggi anche: Roma, Zirkzee il preferito per gennaio: avviati i contatti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma attiva sul mercato: Dovbyk in uscita, Zirkzee obiettivo n.1 (con Raspadori sullo sfondo); Calciomercato Roma - Contatti costanti per Zirkzee: i giallorossi vorrebbero accoglierlo già nei...; Roma, contatti costanti per Zirkzee: parti sempre più vicine; Mercato Roma, si avvicina Zirkzee: contatti costanti tra le parti.

Zirkzee e Raspadori, poi il difensore: le mosse di mercato della Roma - La clamorosa bocciatura dell’altra sera di Ferguson («Non mi sta convincendo, tra lui e Dybala, anche nel ruolo di centravanti, tutta la vita Paulo») conferma la rivoluzione ... ilmessaggero.it