Roma contatti costanti per Zirkzee | parti sempre più vicine
La sconfitta rimediata all’ Allianz Stadium contro la Juventus ha lasciato alla Roma una certezza difficile da ignorare: l’impianto di gioco costruito da Gian Piero Gasperini regge il confronto, ma contro le grandi serve qualcosa in più negli ultimi metri. Nei momenti che contano, ai giallorossi è mancato quel peso offensivo capace di spostare davvero gli equilibri. Nel post gara il messaggio dell’allenatore è stato diretto e senza giri di parole: “ Spero che il mercato di gennaio possa darci una mano ”. Una richiesta chiara, raccolta immediatamente dal direttore sportivo Frederic Massara, che ha intensificato i contatti per individuare i profili giusti da consegnare al tecnico già nelle prime settimane del nuovo anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Zirkzee e Raspadori, poi il difensore: le mosse di mercato della Roma - La clamorosa bocciatura dell’altra sera di Ferguson («Non mi sta convincendo, tra lui e Dybala, anche nel ruolo di centravanti, tutta la vita Paulo») conferma la rivoluzione ... ilmessaggero.it
Romano: "United-Roma, proseguono i contatti per Zirkzee" - Secondo quanto riportato recentemente dal giornalista Fabrizio Romano, proseguono i colloqui tra la Roma e il Manchester United per il trasferimento di Joshua Zirkzee al club giallorosso. tuttojuve.com
Batticuore Roma-Zirkzee: lo United ha già risposto - La fumata bianca, però, non è ancora arrivata visto che il Manchester United continua a traccheggiare. asromalive.it
La Roma si avvicina a Joshua Zirkzee Contatti costanti e parti più vicine. Il club giallorosso vuole averlo quanto prima per accontentare Gasperini, lo United non ha ancora dato il via libera. Matteo Moretto - facebook.com facebook
