Roma Babbo Natale dei carabinieri incontra bimbi ricoverati al Gemelli
Oggi presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Tenenti e Sottotenenti Frequentatori della Scuola Ufficiali carabinieri di Roma hanno incontrato bambini, bambine, ragazzi e ragazze presenti dei reparti Oncologia Pediatrica, neurochirurgia infantile, Nemo pediatrico e Neuropsichiatria Infantile, dando inizio alla speciale missione Natale insieme. I giovani Ufficiali, accompagnati dal personale sanitario e da un Babbo Natale carabiniere, hanno così consegnato doni e gadget dell’Arma a tutti i ricoverati e alle persone che li accudivano, scambiando con loro sorrisi, gioia e tenerezza. “Con questa iniziativa si legge in una nota -, gli Ufficiali dei Carabinieri in formazione, nel loro percorso di crescita, hanno voluto avvicinarsi con il cuore a chi si trova in situazioni di disagio e vulnerabilità, sviluppando concretamente, anche in questo modo, la missione principale dell’Arma di rassicurazione sociale e prossimità in favore di chiunque ne possa avere bisogno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo
Leggi anche: Torna "Il giocattolo sospeso", Babbo Natale in carrozzina consegnerà doni ai bimbi ricoverati in ospedale
CARABINIERI GRUPPO ROMA: UN GRUPPO CHE DIVENTA UNA FAMIGLIA; Babbo Natale carabiniere in ospedale, la 23ª edizione a Pescara con ADRICESTA; Arriva alla 23esima edizione il tradizionale Babbo Natale carabiniere in ospedale di Adricesta; Babbo Natale scende dal cielo: un regalo per i piccoli pazienti del Bambino Gesù (VIDEO).
Natale di solidarietà a Catanzaro: i Carabinieri portano Babbo Natale nei reparti pediatrici foto - Catanzaro, i Carabinieri della Legione Calabria in visita nei reparti pediatrici degli ospedali Ciaccio e Pugliese: Babbo Natale arriva in elicottero per regalare sorrisi ai piccoli pazienti. catanzaroinforma.it
All’ospedale Bambino Gesù di Roma Babbo Natale si cala dall’alto: lo spettacolo dei soccorritori del CNSAS - Imbraghi, funi e barba bianca: i tecnici del Soccorso Alpino scendono dal tetto del Bambino Gesù per regalare sorrisi ai bambini ricoverati ... msn.com
Babbo Natale arriva in corsia con i Carabinieri: sorrisi e regali ai piccoli pazienti degli ospedali torinesi - Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di divise, doni e sorrisi, ha attraversato le corsie degli ospedali pediatrici del territorio torinese. giornalelavoce.it
Non è Natale senza la magia del Junior Village Roma: vivi l’arrivo di Babbo Natale come non l’hai mai visto! 06 - 868 50 888 392 - 174 0359 Via Ruderi di Torrenova 55 Roma-Casilina - facebook.com facebook
Babbo #Natale è tornato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di #Roma per i piccoli pazienti ricoverati. Non uno, ma cinque, che si sono calati dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.