Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare per la prima volta della separazione da Raoul Bova, affermando:

Nelle patetiche guerre fra ex famosi, con accuse e reciproche diffamazioni a mezzo stampa, la reazione di Rocio Munoz Morales al tifone mediatico che le si è abbattuto addosso dovrebbe essere annoverato come esempio positivo. "Ho fatto una scelta, la migliore che potessi fare: il silenzio". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Rocio Munoz Morales parla per la prima volta della separazione da Raoul Bova: "Perché ho vinto io”

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dopo l’addio a Raoul Bova: ecco cosa ha detto

Leggi anche: Verissimo, Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rocío Muñoz Morales, la separazione da Raoul Bova: È stato un momento molto difficile. Oggi gli auguro il meglio; Verissimo, Rocio Munoz Morales torna a parlare della separazione con Raul Bova, ma ignora le foto con Stefano De Martino; Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dei gossip su Stefano De Martino; Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di Stefano del suo libro: Sono single, ma il gossip su De Martino si riaccende.

Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende - Rocio Munoz Morales rompe il silenzio a Verissimo sulla separazione da Raoul Bova: la protezione delle figlie, il rispetto per l'ex e uno "Stefano" ... fanpage.it