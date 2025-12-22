Rocio Munoz Morales parla per la prima volta della separazione da Raoul Bova | Perché ho vinto io
Rocio Munoz Morales ha deciso di parlare per la prima volta della separazione da Raoul Bova, affermando:
Nelle patetiche guerre fra ex famosi, con accuse e reciproche diffamazioni a mezzo stampa, la reazione di Rocio Munoz Morales al tifone mediatico che le si è abbattuto addosso dovrebbe essere annoverato come esempio positivo. "Ho fatto una scelta, la migliore che potessi fare: il silenzio". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche: Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dopo l’addio a Raoul Bova: ecco cosa ha detto
Leggi anche: Verissimo, Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova? Ho vinto io e lui sarà sempre padre delle mie figlie”
Rocío Muñoz Morales, la separazione da Raoul Bova: È stato un momento molto difficile. Oggi gli auguro il meglio; Verissimo, Rocio Munoz Morales torna a parlare della separazione con Raul Bova, ma ignora le foto con Stefano De Martino; Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dei gossip su Stefano De Martino; Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di Stefano del suo libro: Sono single, ma il gossip su De Martino si riaccende.
Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende - Rocio Munoz Morales rompe il silenzio a Verissimo sulla separazione da Raoul Bova: la protezione delle figlie, il rispetto per l'ex e uno "Stefano" ... fanpage.it
Rocío Muñoz Morales single, parla del rapporto con Raoul Bova: “spero che gli vogliano bene come gliene ho voluto io” - Rocío Muñoz Morales single a Verissimo parla del rapporto con Raoul Bova: ecco che cosa ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin il 21 dicembre 2025 ... ultimenotizieflash.com
Cosa ha racontato Rocio durante la puntata a Verissimo - In puntata a Verissimo Rocio Munoz Morales ha raccontato la fine della sua relazione con Raoul Bova, svelando di aver scoperto il tradimento solo dopo la separazione. novella2000.it
Rocio Munoz Morales: «Raoul Bova Non avevo capito che mi tradiva, ho scoperto cose che mi hanno ferito. Non ho rimpianti, sarà sempre il papà delle mie figlie» - facebook.com facebook
Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di "Stefano" del suo libro: "Sono single", ma il gossip su De Martino si riaccende #Verissimo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.