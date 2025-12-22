Rocio Munoz Morales sta vivendo una fase della sua vita segnata da sfide personali, cambiamenti profondi e un lungo percorso di ricostruzione interiore. Tra l’uscita del suo nuovo libro, la gestione delle conseguenze della separazione da Raoul Bova e il clamore mediatico che li ha travolti, l’attrice si è mostrata più sincera che mai, raccontando il suo ultimo anno senza filtri e affidandosi alla scrittura per ritrovare equilibrio e forza. Oggi, a distanza di mesi dalle polemiche estive, si lascia finalmente alle spalle la tempesta e riparte dalle sue figlie e da una nuova, più solida consapevolezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rocio Munoz Morales, non è tutto oro quello che luccica: il periodo tremendo e le parole sulle figlie

Leggi anche: Rocio Muñoz Morales rompe il silenzio: quello che dice su Raoul Bova e Stefano De Martino lascia tutti senza parole

Leggi anche: Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ho vinto l’unica battaglia che meritava di essere combattuta, vedere le mie figlie felici e serene»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ho vinto l’unica battaglia che meritava di essere combattuta, vedere le mie figlie felici e serene» - L'attrice è tornata a parlare dell'ex compagno: «Lui sarà sempre il papà delle mie bambine, gli auguro che le persone che gli stanno vicino adesso gli vogliano bene quanto gliene ho voluto io» ... vanityfair.it