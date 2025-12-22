ocìo Munoz Morales è tornata in tv ospite di Verissimo per parlare del suo libro “La Vita Adesso”, ma ha colto l’occasione anche per aprirsi sul difficile momento vissuto dopo la fine della relazione con Raoul Bova. L’attrice spagnola, visibilmente sincera, ha confessato: “Non avevo capito che mi tradiva. Io non avevo sentori, zero”. La forza ritrovata. Rocìo racconta di aver scelto di affrontare tutto con calma e riflessione: “Ho fatto una scelta molto ponderata dentro il mio cuore. Ho scelto il silenzio. E probabilmente sarà così anche in futuro. È stato un momento difficile, ma mi sono scoperta forte, più di quanto pensassi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rocìo Munoz Morales a Verissimo: “Non avevo capito che Raoul mi tradiva”

Anticipazioni Verissimo di oggi 21 dicembre 2025 | ospite Rocìo Morales pronta a parlare.

