. L’attrice si confessa a Verissimo tra la separazione da Raoul Bova e i rumors insistenti: nuovo amore?. Rocío Muñoz Morales sceglie il luogo più esposto e insieme più protetto della televisione italiana, il salotto di Verissimo, per raccontare ciò che è stato e ciò che ancora non ha un nome. Parla per la prima volta della separazione da Raoul Bova e lascia sospesa, senza alimentarla né spegnerla, la voce che la vorrebbe vicina a Stefano De Martino. Il suo racconto è misurato, mai urlato. Rocío Muñoz Morales sceglie il silenzio come atto di volontà e non come fuga; ha scelto questo silenzio quando il privato è diventato pubblico e la cronaca ha bussato con violenza alla porta di casa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Rocío a Verissimo: la verità su Raoul e quel nome “Stefano”

