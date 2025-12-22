roberto petri assume la presidenza di assoporti

Roberto Petri è stato eletto presidente di Assoporti, l’associazione che rappresenta i porti italiani. La sua nomina rappresenta una novità rispetto alla consuetudine di affidare l’incarico a un presidente di Autorità di Sistema Portuale. La scelta mira a favorire un nuovo approccio alla gestione e allo sviluppo del settore portuale italiano.

Roberto Petri è stato eletto presidente dell’Associazione dei Porti Italiani ( Assoporti ). La sua nomina segna una discontinuità rispetto alla prassi consolidata di assegnare l’incarico a uno dei presidenti delle Autorità di Sistema Portuale. Petri prenderà il posto di Rodolfo Giampieri, giunto a fine mandato dopo aver guidato l’associazione negli ultimi quattro anni e mezzo. Chi è Roberto Petri. Petri, 76 anni, proviene dal settore bancario. Presidente esecutivo di Italimmobili, è stato componente dei cda dell’ Eni (dal 2011 al 2014), di Finmeccanica (dal 2005 al 2008) e Fintecna (dal 2003 al 2006). 🔗 Leggi su Lettera43.it

