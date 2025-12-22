Una rivoluzione sarebbe allo studio di Rai1 e Canale 5 in vista dei prossimi mesi. Un’idea lanciata da Pier Silvio Berlusconi e a cui i dirigenti Rai vorrebbero accodarsi. Idea geniale o morte della tv? Stiamo parlano dell’allungare l’access prime time, già ora sbrodolato in alcune sere fino alle 22 sull’ammiraglia Mediaset, fino alle 22.30, arrivando così a coprire l’intera fascia di prima serata. Alle 22.30 un singolo episodio di una fiction o una show di durata di massimo 1 ora e mezza o 2 ore, e poi la secondaterza serata che troverebbe così una sua rinascita dopo essere finita nell’oblio. L’ad di Cologno Monzese si era già spinto avanti all’incontro periodo con i giornalisti parlando dell’idea della Ruota della Fortuna allungata e a seguire un episodio solo della serie I Cesaroni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RIVOLUZIONE STORICA RAI1 E CANALE 5: IDEA GENIALE O MORTE DELLA TV GENERALISTA?

Leggi anche: Ascolti TV | Domenica 7 Dicembre 2025. Canale 5 vola con Caduta Libera, La Ruota e Il Milionario, Rai1 al 6,4% con La Prima della Scala

Leggi anche: Milan, guarda Bennacer: che idea geniale per il vantaggio della Dinamo Zagabria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fiction Rai, rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi: cosa vedremo nel 2026.

Soap turche minacciano Pomeriggio 5 di Nuzzi/ Svolta storica Mediaset: rivoluzione palinsesti Canale 5? - Soap turche minacciano Pomeriggio Cinque di Gianluigi Nuzzi: in arrivo una rivoluzione storica a Mediaset? ilsussidiario.net

Ascolti Il paradiso delle signore in crisi: scappa da La forza di una donna e cambia orario/ Rivoluzione Rai1 - Ascolti Il paradiso delle signore in crisi: scappa da La forza di una donna e cambia orario: Rivoluzionata la programma del pomeriggio di Rai1 Il paradiso delle signore scappa da La forza di una donna ... ilsussidiario.net

Temptation Island (edizione-finale da record storico) e non solo: l'estate delle scommesse vinte da Pier Silvio Berlusconi - Canale 5 rialza la testa vs Rai1 - finale da record storico) e non solo: l'estate delle scommesse vinte da Pier Silvio Berlusconi - affaritaliani.it

Elon Musk e i data center nello Spazio: arriva una storica rivoluzione per internet, le nostre auto, il meteo, la medicina e la vita quotidiana x.com

Elon Musk e i data center nello Spazio: arriva una storica rivoluzione per internet, le nostre auto, il meteo, la medicina e la vita quotidiana - facebook.com facebook