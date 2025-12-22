rivendevano online merce scaricata illegalmente tre persone arrestate dalla polizia

Due catanesi di 33 e 41 anni e un autotrasportatore 49enne originario di Vittoria, ma residente a Misterbianco, sono stati sorpresi a scaricare merce rubata all’interno del box di un mercato della zona industriale. I primi due sono stati arrestati per ricettazione in concorso, il terzo per furto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

