Rivabella | ridotti i tempi di attesa del passaggio a livello Riduzione di circa un terzo delle chiusure
È operativa da domenica scorsa la nuova configurazione del passaggio a livello di Rivabella, in via XXV Marzo 1831, che consente una significativa riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. L'intervento tecnico, eseguito da Rete Ferroviaria Italiana nella notte tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
