Ritrovato a Potenza l’adolescente che era scomparso dal Salento È in buone condizioni
Era scomparso da Santa Cesarea Terme a metà della scorsa settimana. Il 15enne originario di Specchia è stato ritrovato a Potenza nelle scorse ore. È in buone condizioni, tuttavia è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. L'articolo Ritrovato a Potenza l’adolescente che era scomparso dal Salento È in buone condizioni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
