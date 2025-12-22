Era scomparso da Santa Cesarea Terme a metà della scorsa settimana. Il 15enne originario di Specchia è stato ritrovato a Potenza nelle scorse ore. È in buone condizioni, tuttavia è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. L'articolo Ritrovato a Potenza l’adolescente che era scomparso dal Salento È in buone condizioni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

