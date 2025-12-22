Dopo manovra fiscale e progetto stadio-clinica, è il nuovo ospedale di Terni il terzo campo di scontro politico tra Regione e Comune, centrosinistra e centrodestra, ternani scatenati sui social gli uni contro gli altri. Una “zuffa“ gigantesca, l’ennesima, da cui sarà complesso uscire. La presentazione delle 5 location per il nuovo “Santa Maria“, unico ospedale dell’Umbria rimasto com’era dal prinicipio, manutenzioni a parte, apre un ulteriore fronte di divisione. La maggioranza in Regione difende l’iter. "La presentazione dello studio sulle aree idonee per il nuovo ospedale di Terni è un passaggio di grande rilievo per la città e per l’intera sanità umbra – così i gruppi Pd, M5S, Avs, Umbria domani – A sostegno dell’azione della presidente Stefania Proietti, riteniamo che per la prima volta sia stato messo in campo un percorso serio, concreto e verificabile, fondato su metodo, responsabilità e dati oggettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Risiko“ ospedale nuovo. Le cinque location e l’ennesima zuffa politica

Leggi anche: Aggredito e accoltellato in strada durante una zuffa, finisce in ospedale

Leggi anche: Terni, Stefano Bandecchi: “Disponibile a dare le dimissioni se la giunta garantisce la realizzazione del nuovo ospedale entro cinque anni”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Risiko“ ospedale nuovo. Le cinque location e l’ennesima zuffa politica.

Ospedale, nuovo acceleratore lineare. Macchinario all’avanguardia. È uno dei cinque presenti in Italia - È possibile individuare tumori anche molto piccoli e seguirne ogni ... lanazione.it

Nuovo concorso Asrem,cinque medici per l'ospedale di Isernia - Nelle ultime ore l'Azienda sanitaria regionale ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, ... ansa.it

La transizione digitale arriva in corsia. Il dg Bravi: «L’obiettivo del 2026 e quello di semplificare la vita dell’utente dentro l’ospedale» Continua a leggere - facebook.com facebook