Riposto al via la raccolta dei progetti per il Bilancio partecipato 2025

Il comune di Riposto avvia ufficialmente il percorso del Bilancio Partecipato 2025, uno strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di contribuire alle scelte sull’utilizzo di una quota delle risorse comunali. L’amministrazione comunale ha destinato poco più di 10mila euro, pari al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

