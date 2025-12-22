Rilancio del Mercatino. Iniezione da 320mila euro al via il secondo lotto.

In arrivo nuovi fondi per la riqualificazione del mercatino di corso Garibaldi a Rho. Il Comune nell’ambito del Bando di Fondazione Cariplo “Luoghi da rigenerare” ha ottenuto 320mila euro che serviranno per i lavori del secondo lotto del progetto di restyling e rilancio dell’area e degli spazi commerciali. Nei mesi scorsi il Mercatino è già stato oggetto di interventi di manutenzione grazie a 200mila euro investiti dal Comune e 175mila che sono arrivati nelle casse comunali grazie ad un bando dei Duc (Distretti urbani di commercio) di Regione Lombardia, che il Comune si è aggiudicato. I lavori sono terminati da qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

