Rilancio del Mercatino Iniezione da 320mila euro al via il secondo lotto
In arrivo nuovi fondi per la riqualificazione del mercatino di corso Garibaldi a Rho. Il Comune nell’ambito del Bando di Fondazione Cariplo “Luoghi da rigenerare” ha ottenuto 320mila euro che serviranno per i lavori del secondo lotto del progetto di restyling e rilancio dell’area e degli spazi commerciali. Nei mesi scorsi il Mercatino è già stato oggetto di interventi di manutenzione grazie a 200mila euro investiti dal Comune e 175mila che sono arrivati nelle casse comunali grazie ad un bando dei Duc (Distretti urbani di commercio) di Regione Lombardia, che il Comune si è aggiudicato. I lavori sono terminati da qualche settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Casa di riposo, al via i lavori per 320mila euro
Leggi anche: Colpo di fortuna, gioca 2 euro al Lotto e centra una quaterna secca da oltre 60 mila euro
Rilancio del Mercatino. Iniezione da 320mila euro al via il secondo lotto.
Rilancio del Mercatino. Iniezione da 320mila euro al via il secondo lotto - La vicesindaca Vergani: "Tornerà a essere cuore pulsante del centro città". msn.com
Ed anche oggi uno splendido sole ha accolto i cittadini di Aprilia che hanno affollato come sempre Piazza Roma e Via dei Lauri per le tante attrazioni di Natale. Mercatino, Truccabimbi, Spettacolo di Burattini, Gastronomia. Vi aspettiamo anche nel pomeriggio i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.