Rigenerazione urbana il Governo approva la doppia premialità | ok agli interventi per gli edifici condonati

Il Governo ha approvato la doppia premialità per gli interventi di rigenerazione urbana sugli edifici condonati, offrendo incentivi per favorire il recupero e la riqualificazione degli immobili. Contestualmente, l’assemblea capitolina ha adottato restrizioni sulla nuova legge regionale, stabilendo limiti più severi. Questa differenza di approccio evidenzia le diverse strategie adottate a livello nazionale e locale per promuovere la rigenerazione urbana.

Mentre l'assemblea capitolina approva una delibera che impone dei rigidi paletti all'applicazione della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana, il Governo fornisce un assist invece a chi vuole ulteriormente ampliarla.La rigenerazione urbana per gli abusi ediliziIn fase di approvazione.

Varese riparte dalla rigenerazione: il nuovo PGT punta su zero consumo di suolo e città dei 15 minuti - Il sindaco Galimberti e l'assessore Civati presentano il Piano di Governo del Territorio: 40 ettari sottratti all'edificazione, due nuovi parchi urbani e un indice innovativo per misurare la qualità a ... varesenews.it

Oltre 150 i comuni coinvolti. Zambonelli: “Un investimento nella vivibilità nei nostri territori, dalle relazioni alla sicurezza, alla rigenerazione urbana”. Terzi: “Scelta strategica per sviluppo e qualità” - facebook.com facebook

CG Filca #Sicilia, Ottavio De Luca: "Rigenerazione urbana e infrastrutture garantiscono sviluppo economico e sociale solo se nei cantieri ci sono norme chiare, controlli efficaci, presidio costante di #legalità, grazie a sinergia tra istituzioni, enti ispettivi e parti so x.com

