Rigenera sto Forte Al Prenestino abusivi padroni da oltre 40 anni
Un bene pubblico occupato da quasi quarant'anni. Mai sanato, mai sgomberato. Nel quadrante est di Roma, a Centocelle, lo Stato convive con una fortezza sottratta alla sua disponibilità dal 1° maggio 1986. Il Forte Prenestino, ex struttura militare ottocentesca di proprietà comunale, è l'ennesimo caso di occupazione antagonista in Italia: un CSOA, Centro sociale occupato autogestito. Nasce, infatti, all'interno della stessa matrice che ha prodotto altri luoghi simbolo dell'antagonismo italiano: estremismo politico, autodeterminazione, punkabbestia, anarchismo, conflitto permanente. Non eversione armata, ma radicalità strutturata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
