Riforma dell' Isee | le novità su prima casa e scala di equivalenza

La manovra 2026 introduce importanti novità riguardanti l’Isee, l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie. In particolare, vengono modificati i criteri relativi alla prima casa e alla scala di equivalenza, al fine di riflettere in modo più accurato la condizione economica dei nuclei familiari. Queste riforme mirano a rendere più equo il sistema di accesso ai servizi e alle agevolazioni sociali, con effetti che interesseranno diversi aspetti della vita quotidiana delle famiglie italiane.

La manovra 2026 interviene pure sull'Isee, acronimo che sta per "Indicatore della situazione economica equivalente". Si tratta di uno strumento che misura la ricchezza delle famiglie tenendo in considerazione vari parametri: reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e caratteristiche del.

