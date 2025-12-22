Riflettori pronti ad accendersi su di un anno che sarà chiave.

Cresce l’attesa per il più importante appuntamento dell’orologeria dell’anno, ossia Watches and Wonders 2026, che avrà luogo a Ginevra, dal 14 al 20 aprile prossimi. Mancano quattro mesi ma, considerando un 2025 decisamente critico per il segnatempo elvetico di pregio, tra crisi del mercato cinese, dazi USA (in via di risoluzione dopo il vertice di novembre con Trump) e novità per la maggior parte “conservative”, con poche eccezioni, l’industria orologiera si sta organizzando per avviare un’attesa ripresa. Di qui la curiosità, stante la conferma di un format, ormai, consolidato, con quattro giorni destinati prioritariamente agli addetti ai lavori, tre giorni aperti al grande pubblico, ed un programma di animazioni nel centro città: in particolare, il programma “In The City” si ritaglierà un ruolo sempre più da protagonista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

