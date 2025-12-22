Rifiuti indagine | un italiano su due non conosce i Raee ma il 73% si considera preparato sul riciclo

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Il Consorzio Erp Italia, uno dei principali Sistemi Collettivi senza scopo di lucro attivi in Italia per la gestione dei Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e dei rifiuti di pile e accumulatori, ha realizzato l'indagine Swoa – Survey Waste & Opportunities Awareness – con l'obiettivo di misurare il livello di conoscenza, percezione e comportamento degli italiani rispetto al riciclo dei rifiuti elettronici. La fotografia emersa dalla ricerca, condotta su un campione rappresentativo di oltre 1.200 cittadini tra i 20 e i 60 anni, restituisce un quadro chiaro: il tema dei Raee è ancora poco conosciuto, nonostante la crescente attenzione verso la sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rifiuti, indagine: un italiano su due non conosce i Raee ma il 73% si considera preparato sul riciclo Leggi anche: Rifiuti, indagine: un italiano su due non conosce i Raee ma il 73% si considera preparato sul riciclo Leggi anche: Sostenibilità, Dal Fabbro (Iren): “Riciclo Raee può coprire 66% fabbisogno italiano Mpc” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Traffico di rifiuti, chiesto il rinvio a giudizio per 44: c’è Roberti; “Mazzette smaterializzate”, chiesto il processo per il presidente del Molise Roberti e altri 43 imputati; Matera, rifiuti: “risultati positivi, ma c’è ancora strada da fare”. L’indagine. Gestione illecita di rifiuti, due arresti e due denunce a Decimomannu - Due arresti, due denunce e un'area trasformata in discarica abusiva sequestrata. ansa.it

Raccolta differenziata, 7 italiani su 10 «sbagliano senza saperlo». Dai vestiti a scarpe e mozziconi, gli errori più comuni - La raccolta differenziata dei rifiuti è tanto importante per l'ambiente quanto ostica per i cittadini, che spesso devono destreggiarsi tra le tante indicazioni su dove gettare la loro spazzatura, con ... corriereadriatico.it

Raccolta differenziata, 7 italiani su 10 «sbagliano senza saperlo». Dai vestiti a scarpe e mozziconi, gli errori più comuni - I risultati dei due studi sono stati illustrati ieri, martedì 14 ottobre, durante l’evento 'Sostenibilità e consapevolezza: un’indagine sui rifiuti indifferenziati e sul ruolo della comunicazione nel ... leggo.it

#Potenza, rifiuti: "risultati positivi, ma c'è ancora strada da fare". L'indagine - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.