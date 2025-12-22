Rider in codice rosso | incidente in bici durante le consegne scontro con un’auto
Lucca, 22 dicembre 2025 – Paura a San Concordio nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre. Un rider della ditta Deliveroo è rimasto coinvolto in un incidente. C’è stato infatti uno scontro tra la sua bicicletta e un’auto. Erano le 17.39 quando sono scattate le chiamate ai mezzi di soccorso. Diverse le persone che hanno visto l’incidente. E i primissimi soccorsi sono arrivati da loro, mentre intanto intervenivano l’automedica di Lucca e l’ambulanza della Croce Verde di Lucca. Da chiarire la dinamica. Il rider, un quarantenne, in quel momento stava effettuando delle consegne come ogni giorno. Da chiarire la dinamica e il perché bicicletta e auto si siano scontrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
