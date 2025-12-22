Ricostruire una casa per gli orfani. È l’obiettivo di un dentista in Ghana. E gli amici imprenditori lo aiutano.

Ci sono storie che nascono dal silenzio del volontariato e diventano epopee di solidarietà collettiva. Quella che lega Santa Maria di Novellara ad Aflao, in Ghana, è una di queste. Tutto ha inizio nel 2009, quando Guido Corradi, dentista reggiano impegnato come volontario in un ospedale comboniano, incontra Mamy Helen. Helen è una maestra elementare che ha trasformato la sua povera abitazione nella Providence Home, una famiglia allargata dove accoglie 35 bambini orfani o abbandonati per dar loro sostentamento e un’istruzione. Corradi diventa principale sostenitore di questa realtà, ma nel marzo 2021 Mamy Helen muore improvvisamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

