Riccione Music City cala il tris dopo Negramaro ed Emma ufficiale l' arrivo di Riccardo Cocciante

Riccione si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale: Riccardo Cocciante sarà in concerto il 29 agosto a Riccione, nella suggestiva cornice di piazzale Roma, per una nuova imperdibile serata all’interno della rassegna Riccione Music City. Il Maestro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

