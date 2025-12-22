Riccione Music City cala il tris dopo Negramaro ed Emma ufficiale l' arrivo di Riccardo Cocciante
Riccione si prepara ad accogliere uno dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale: Riccardo Cocciante sarà in concerto il 29 agosto a Riccione, nella suggestiva cornice di piazzale Roma, per una nuova imperdibile serata all’interno della rassegna Riccione Music City. Il Maestro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Riccione Music City pensa già all'estate: Emma porterà il suo tour 2026 in piazzale Roma
Riccione, la Perla Verde alza il volume: Emma regina di piazzale Roma il 15 luglio.
Estate 2026, piazzale Roma accende la musica: il 15 luglio sul palco c'è Emma, per "Riccione Music City".
Riccione diventa ancora una volta il cuore della musica italiana: il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma con "Riccione Music City", portando tutta la sua grinta, la potenza del suo
L'estate di Riccione si conferma un tripudio di grande musica, trasformando la città in un palcoscenico a cielo aperto.
Capodanno in famiglia A Riccione ti aspettano due giorni di divertimento e magia. Scorri il carosello e sopri come organizzare le tue giornate del 31 dicembre e 1 gennaio in compagnia dei tuoi bambini, tra eventi, musica e uno spettacolo tutto dedicato a lo - facebook.com facebook
