Tra ironia e preoccupazione, un gradino non visto provoca la caduta in diretta di Angela e Angelo. Tra risate e apprensione, fan e spettatori hanno cercato risposte sulle loro condizioni. Il 2025 si chiude all'insegna dei Ricchi e Poveri, protagonisti di una caduta tanto improvvisa quanto spettacolare durante l'ultima puntata di Domenica In. I due storici componenti del gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, sono scivolati mentre facevano il loro ingresso nello studio di Mara Venier, non avendo notato uno scalino presente sul percorso. La scena, avvenuta sotto gli occhi di milioni di telespettatori, ha inevitabilmente strappato qualche risata, ma ha anche generato preoccupazione, soprattutto sui social, dove molti spettatori si sono chiesti come stessero Angela e Angelo dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ricchi e Poveri scivolano a Domenica In: come stanno dopo la caduta virale Leggi anche: Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In Leggi anche: Domenica In, caduta in diretta: i Ricchi e Poveri finiscono a terra, il video è già virale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono sul gradino: “Abbiamo dato una mentata!”; Domenica In, il gradino tradisce i Ricchi e Poveri: la caduta in diretta all'ingresso in studio; Domenica In, Mara Venier ride dopo la caduta dei Ricchi e Poveri e scatena la rabbia sui social. Poi Delogu in imbarazzo; “Quel gradino traditore”: a Domenica In i Ricchi e Poveri finiscono a terra, lo studio ride, il web si divide. Ricchi e Poveri scivolano a Domenica In: come stanno dopo la caduta virale - Tra ironia e preoccupazione, un gradino non visto provoca la caduta in diretta di Angela e Angelo. movieplayer.it La brutta caduta dei Ricchi e Poveri a Domenica In: le parole di Angela - Scopri le parole di Angela Brambati e la reazione di Mara Venier durante l’incidente in diretta. rds.it

