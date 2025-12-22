Riapertura della linea Faenza-Firenze Mingozzi | Una svolta per territori imprese e porto di Ravenna

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprenderà lunedì 19 gennaio, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone, rendendo percorribile, quindi, l'intera linea Faenza-Firenze.Abbonati alla sezione di inchieste Dossier di RavennaToday“Con il ripristino dell'ultimo tratto della linea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

riapertura della linea faenza firenze mingozzi una svolta per territori imprese e porto di ravenna

© Ravennatoday.it - Riapertura della linea Faenza-Firenze, Mingozzi: "Una svolta per territori, imprese e porto di Ravenna"

Leggi anche: Fine dei lavori sui binari: torna percorribile l'intera linea Faenza-Firenze

Leggi anche: La seconda stagione della serie segna una svolta significativa, addentrandosi in territori più maturi e realistici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Linea Faentina, dal 17 gennaio riapre la tratta Crespino del Lamone-Marradi; Faentina, riapertura in anticipo per il tratto tra Marradi e Crespino; Sulla Faentina si gioca d’anticipo. Riapre la tratta Lamone-Marradi; Linea Faentina, a gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi.

riapertura linea faenza firenzeDal 19 gennaio torna percorribile tutta la linea ferroviaria da Faenza a Firenze - Da lunedì 19 gennaio 2026 riprenderà la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Faentina tra Marradi e Crespino del Lamone. ravennaedintorni.it

riapertura linea faenza firenzeLinea Faentina, a gennaio la riapertura del tratto Crespino del Lamone-Marradi - Marradi della linea Faentina, ancora interrotta a causa degli eventi alluvionali dello scorso ... 055firenze.it

Treni, a gennaio riapre tratto di Faentina - Marradi (Firenze) lungo la Faentina verrà riaperta alla circolazione dei treni a gennaio. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.