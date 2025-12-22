Rete 4 Alessandro Sallusti conduce 10 Minuti dal 22 dicembre | prima intervista ad Andrea Sempio
Cambio alla conduzione per 10 Minuti nel periodo delle festività natalizie. A partire da lunedì 22 dicembre, il programma dell’access prime time di Rete 4 vedrà alla guida Alessandro Sallusti, che sostituirà temporaneamente Nicola Porro. 10 Minuti su Rete 4 con Alessandro Sallusti: orario invariato. L’orario resterà invariato, con la messa in onda confermata alle 19.30, mentre il debutto di Sallusti è previsto con un’intervista ad Andrea Sempio, ospite della prima puntata di questa breve parentesi natalizia. La scelta garantisce continuità editoriale al format, che manterrà impostazione e ritmo abituali anche durante il cambio di conduzione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
