Rete 4 Alessandro Sallusti conduce 10 Minuti dal 22 dicembre | prima intervista ad Andrea Sempio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio alla conduzione per 10 Minuti nel periodo delle festività natalizie. A partire da lunedì 22 dicembre, il programma dell’access prime time di Rete 4 vedrà alla guida Alessandro Sallusti, che sostituirà temporaneamente Nicola Porro. 10 Minuti su Rete 4 con Alessandro Sallusti: orario invariato. L’orario resterà invariato, con la messa in onda confermata alle 19.30, mentre il debutto di Sallusti è previsto con un’intervista ad Andrea Sempio, ospite della prima puntata di questa breve parentesi natalizia. La scelta garantisce continuità editoriale al format, che manterrà impostazione e ritmo abituali anche durante il cambio di conduzione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

rete 4 alessandro sallusti conduce 10 minuti dal 22 dicembre prima intervista ad andrea sempio

© Superguidatv.it - Rete 4, Alessandro Sallusti conduce “10 Minuti” dal 22 dicembre: prima intervista ad Andrea Sempio

Leggi anche: 10 Minuti continua con Alessandro Sallusti

Leggi anche: Chi l’ha visto, stasera 22 ottobre: l’intervista ad Andrea Sempio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sallusti per le Feste al posto di Porro; Cambia la conduzione di 10 minuti: Sallusti prende il posto di Porro durante le feste su Rete 4; Rete4, cambio di conduzione per le feste: Sallusti al posto di Porro; Rete 4, cambio alla conduzione di 10 minuti. Al posto di Porro uno dei più apprezzati direttori di quotidiani.

rete 4 alessandro sallusti10 Minuti su Rete 4 con Alessandro Sallusti: orario invariato - A partire da lunedì 22 dicembre, il programma dell’access prime time di Rete 4 vedrà alla guida Alessandro Sallusti, che ... superguidatv.it

rete 4 alessandro sallustiAlessandro Sallusti conduce 10 Minuti su Rete 4 al posto di Nicola Porro fino a domenica 4 gennaio - 10 Minuti non si ferma per le feste natalizie: alla guida del programma di Rete 4 arriva Alessandro Sallusti, che sostituirà temporaneamente Nicola Porro ... virgilio.it

rete 4 alessandro sallusti10 Minuti continua con Alessandro Sallusti - Alessandro Sallusti sostituisce Nicola Porro alla conduzione di 10 Minuti su Rete 4, che non si ferma durante le festività 2025/2026 ... davidemaggio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.