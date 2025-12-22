Gara valida per la prima giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2025. In palio già punti preziosi tra due squadre che puntano alla qualificazione agli ottavi di finale, visto la presenza della grande favorita, il Senegal, e della possibile sorpresa, il Botswana. Repubblica Democratica del Congo-Benin si giocherà martedì 23 dicembre 2025 alle ore 13.30 presso il Medina Stadium di Rabat. REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-BENIN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria contro lo ZAmbia per 2-0 è il risultato dell’unico test prima della manifestazione da parte del Congo. La nazionale del ct Desabre è stata impegnata nel girone di qualificazione ai Mondiali, chiuso al secondo posto, e poi ha battutto Camerun e Nigeria, guadagnandosi il diritto di sfidare la vincente di Nuova Caledonia-Jamaica per un posto nella prossima rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Repubblica Democratica del Congo-Benin, prima giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Marocco-Comore, prima giornata Gruppo A Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Comore, Guinea Equatoriale e Benin: ecco le maglie per la Coppa d'Africa; Coppa d'Africa, quando inizia? Gironi, giocatori di Serie A convocati, calendario e top player. Dove vederla in chiaro; Coppa d’Africa 2025: calendario completo delle partite, squadre, gironi e formato; Guida alla Coppa d’Africa 2025, il torneo dei contrasti: da Salah e Lookman fino alla storia di Bangal,….

I ribelli dell’M23 hanno detto che si ritireranno da Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, su richiesta degli Stati Uniti - Pendolari del Burundi che lavorano a Uvira e che, dopo la presa dell'M23, sono rimasti bloccati per la chiusura del confine dovuta ai combattimenti, 14 dicembre 2025 (AP Photo/Moses Sawasawa) ... ilpost.it