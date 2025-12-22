Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna, la notizia della morte di Jana porta sconforto alla tenuta. Manuel e Maria sono disperati. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 22 dicembre 2025 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 22 ottobre 2025 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 1° dicembre 2025 | Video Mediaset

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Promessa, una giornata evento oggi in tv: l’addio di Jana segna una svolta storica; Replica La Promessa in streaming puntate 20 dicembre 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntate 21 dicembre 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 14 dicembre 2025 | Video Mediaset.

Replica La Promessa in streaming puntata 18 dicembre 2025 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it