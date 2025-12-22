Regione Piemonte cosa prevede il nuovo Piano socio-sanitario appena approvato | Operazione da 5 miliardi per modernizzare la sanità

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi, 22 dicembre, il nuovo piano socio-sanitario 2025-2030, ideato dall'assessore alla Sanità Federico Riboldi. Dopo tante commissioni e polemiche, la maggioranza è riuscita a superare l'opposizione delle minoranze che la scorsa settimana, martedì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

