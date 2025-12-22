Bologna, 22 dicembre 2025 - A Natale, periodo dell'anno caratterizzato da un forte spirito di solidarietà, sentirsi più buoni o aver voglia di aiutare il prossimo sembra essere più facile. Le buone azioni diventano le vere protagoniste e scaldano i cuori di chi attraversa momenti di maggiore difficoltà. Un gesto dettato dall'altruismo è quello che a Bologna ha visto il gestore di un'edicola regalare una giacca, un cappello ed un paio di guanti a una donna in difficoltà che non aveva indumenti adatti a ripararsi dal freddo di questi giorni. Non aveva né soldi né cibo.Un atto semplice ma pieno di solidarietà ed empatia verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regalo di Natale speciale: edicolante dona giacca, cappello e guanti a una donna disperata per ripararsi dal freddo

Leggi anche: Un regalo speciale alla vigilia dell'Immacolata: dona il sangue, dona la vita

Leggi anche: Giacche Uomo Eleganti Casual Taglie 58 Giacca da Uomo in Maglione Senza Cappello, con Bottoni Casual, alla Moda Autunno e Inverno Giacca da Lavoro in Cotone – idea regalo inter

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale, ecco il regalo del Corriere ai suoi abbonati digitali; In regalo le fiabe di Natale. Domani nelle edicole per i nostri piccoli lettori: L’orologio del tempo; Guida Mangia&Bevi 2026: da lunedì in edicola il miglior regalo di Natale; Digitale: il regalo perfetto per il Natale.

Natale, ecco il regalo del Corriere ai suoi abbonati digitali - Il Corriere della Sera ha scelto di celebrare i suoi lettori più fedeli con un’iniziativa che coniuga la praticità della lettura digitale con il fascino del ... corriere.it

Natale e il regalo di imparare a vivere con gli altri x.com

Devi ancora fare gli ultimi regali di Natale Che aspetti Fiondati su wwf.it/adozioni e regala l'adozione di una specie, lo fai in pochi istanti, senza spostarti da casa e facendo un regalo anche al Pianeta. https://shorturl.at/2Ys9v #sostieni #wwfitalia - facebook.com facebook