Referendum sulla giustizia si voterà in due giorni | via libera al decreto legge in Cdm

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È terminato il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. Nella riunione di oggi è arrivato tra l'altro l'ok al decreto che permetterà di votare su due giorni al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si terrà a marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: ecco quando potrebbe essere

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

referendum giustizia voter224 duePer il referendum sulla Giustizia si voterà in due giorni - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026", in base al quale le votazioni sul referendum sulla ... huffingtonpost.it

referendum giustizia voter224 dueReferendum sulla giustizia, si voterà in due giorni: via libera al decreto legge in Cdm - Nella riunione di oggi è arrivato tra l'altro l'ok al decreto che permetterà di votare su due ... fanpage.it

referendum giustizia voter224 dueReferendum Giustizia, si voterà in due giorni: il decreto oggi in Cdm - Il governo ha predisposto un decreto legge con “disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”. tg24.sky.it

Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati

Video Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.