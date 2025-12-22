Referendum sulla giustizia si voterà in due giorni | ecco quando potrebbe essere

Adesso è ufficiale: il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si terrà in due giorni, ovvero domenica e lunedì. Per arrivare a confermare questa decisione dal punto di vista istituzionale il governo Meloni ha predisposto un decreto legge apposito intitolato "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026". L'approvazione definitiva è arrivata in occasione del Consiglio dei Ministri convocato nel tardo pomeriggio di oggi. Il provvedimento riguarderà tutte le tornate elettorali del prossimo anno (comunali in primis, ma anche suppletive) e si è reso necessario in quanto la legge attualmente in vigore stabilisce che le operazioni di voto per i referendum avvengano nella sola giornata di domenica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

