Referendum giustiziavoto in 2 giornate

17.45 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026". In base alle disposizioni, le votazioni sul referendum sulla riforma della giustizia si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

SISTO, il referendum non è scontro politico con la magistratura (ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Nella riforma della giustizia abbiamo scritto che la magistratura rimane autonoma e indipendente. Dire che la politica voglia mettere sotto schiaffo la magistratura è una - facebook.com facebook