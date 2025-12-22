Referendum giustiziavoto in 2 giornate

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.45 Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Decreto legge con "disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026". In base alle disposizioni, le votazioni sul referendum sulla riforma della giustizia si svolgeranno in due giornate, domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum Giustizia, il vademecum del voto: precedenti, quorum, scheda

Leggi anche: Giustizia, Di Pietro: “Vogliono taroccare il voto al referendum”

