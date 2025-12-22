Referendum Giustizia voto in due giornate ma c’è attesa per le date

(Adnkronos) – Come deciso dal Consiglio dei Ministri il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà in due giornate, domenica e lunedì, ma la data della consultazione non è stata ancora decisa. E non si sarebbe affrontato il tema nella riunione di oggi del governo. Resta, a quanto si apprende, l'ipotesi di andare al voto in .

