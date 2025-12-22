Referendum giustizia il giallo della data | cosa c' è dietro
Quando si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia? La data dovrebbe essere indicata nelle prossime ore dal Consiglio dei ministri ma, stando alle chat di governo, come si legge in un retroscena del Corriere della Sera, la decisione ancora non ci sarebbe. Ognuno avrebbe annunciato una data diversa. Nel Cdm di oggi, lunedì 22 dicembre, sul tavolo ci sarebbe solo la norma che modifica da una a due, domenica e lunedì, le giornate di voto. "Nessuno scontro politico, il problema è tecnico", hanno spiegato dal ministero della Giustizia. Il Guardasigilli Carlo Nordio, in ogni caso, ha annunciato che si voterà a marzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Referendum sulla giustizia: ecco la possibile data
Leggi anche: Giustizia: Serracchiani, 'gravi e improprie dichiarazioni Fontana su data referendum'
Data del referendum, il governo tenta il blitz poi fa retromarcia; Il No pensa alle firme per stoppare il blitz in Cdm sul referendum; Referendum, il fronte del No tentenna mentre la destra corre.
Ipotesi referendum in due giorni, ma la data potrebbe slittare - La data in cui avverrà resta, al momento, un' incognita ma gli italiani avranno due giorni per esprimere il proprio voto al referendum sulla riforma della giustizia. ansa.it
Referendum giustizia: oggi la Camera penale di Reggio Calabria in piazza per le ragioni del “sì” - 00, dinanzi al Teatro “ Cilea ”, la Camera Penale di Reggio Calabria scenderà in piazza per incontrare i cittadini e spiegare, in modo semplice e trasparente, le ragi ... reggiotv.it
Referendum, la battaglia dei comitati. Lite sulla data del voto - Bachelet e Bindi in campo per il No, Sallusti tra i nomi alla guida dei gruppi per il Sì ... repubblica.it
Referendum sulla giustizia, la battaglia dei comitati
Le nostre ragioni del “Sì” al referendum sulla Riforma della Giustizia. - facebook.com facebook
Sì in abito bianco e al referendum giustizia, nozze speciali di Martina. A Napoli, e i giovani di Forza Italia espongono cartelli col Si' #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.