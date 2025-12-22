Referendum giustizia il giallo della data | cosa c' è dietro

Quando si voterà per il referendum sulla riforma della giustizia? La data dovrebbe essere indicata nelle prossime ore dal Consiglio dei ministri ma, stando alle chat di governo, come si legge in un retroscena del Corriere della Sera, la decisione ancora non ci sarebbe. Ognuno avrebbe annunciato una data diversa. Nel Cdm di oggi, lunedì 22 dicembre, sul tavolo ci sarebbe solo la norma che modifica da una a due, domenica e lunedì, le giornate di voto. "Nessuno scontro politico, il problema è tecnico", hanno spiegato dal ministero della Giustizia. Il Guardasigilli Carlo Nordio, in ogni caso, ha annunciato che si voterà a marzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

