Referendum giustizia approvato decreto in CdM | ok a voto in 2 giornate ipotesi urne aperte domenica 29 e lunedì 30 marzo 2026

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esecutivo ha dunque messo a punto un provvedimento che disciplinerà le regole della consultazione popolare. Il piano del centrodestra è quello di far svolgere il referendum sulla giustizia in due giorni distinti, domenica e lunedì. Anche se le date non sono ancora state ufficializzate, appare orma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

