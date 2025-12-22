Recuperati e sequestrati dalla Polizia di Stato oltre 97mila euro di dubbia provenienza | una donna denunciata per ricettazione

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato una donna ritenuta presunta responsabile del reato di ricettazione e recuperato più di 97mila in contanti. Continua serrata l’attività del personale della Squadra Mobile nel Quartiere Tamburi che nei giorni scorsi ha portato al rinvenimento di una pistola, numerose munizioni e di un chilo e mezzo di cocaina pura. I poliziotti nel corso di due distinte operazioni in casa di altrettanti noti pregiudicati della zona hanno recuperato una notevole somma di denaro. In casa di un pregiudicato tarantino di 47 anni, attualmente detenuto, gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di una minuziosa perquisizione, con l’ausilio di una unità cinofila “cash dog” specializzata nella ricerca di denaro, sono riusciti a recuperare ben nascosti in alcuni cassetti dei mobili della camera da letto due borsellini con denaro contante per un ammontare di quasi 30mila euro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

