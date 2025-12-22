Raspadori ha aperto alla Roma potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto Pedullà

Giacomo Raspadori ha manifestato apertura verso un trasferimento alla Roma nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Pedullà, il club giallorosso potrebbe ingaggiare l'attaccante in prestito con diritto di riscatto, valutando così una soluzione temporanea che possa soddisfare entrambe le parti. La trattativa resta in fase di definizione e potrebbe risultare determinante nelle prossime settimane.

Giacomo Raspadori avrebbe aperto a un possibile trasferimento alla Roma a gennaio, per rinforzare l’attacco giallorosso. Raspadori alla Roma, la situazione. Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito: Adesso il club giallorosso cercherà di entrare nel vivo dell’affare, in modo da regalare subito il primo rinforzo offensivo a Gasperini. L’Atletico Madrid ha aperto, Jack gioca sempre meno, si ragionerà su una formula in prestito con diritto di riscatto che possa eventualmente diventare obbligo. Zirkzee nome forte, avallato da Gasperini, come anticipato oltre un mese fa. La Roma accende i motori, fondamentale trovare una soluzione al più presto possibile per risolvere un problema sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori ha aperto alla Roma, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto (Pedullà) Leggi anche: Dal Bayern alla Juve in prestito con diritto di riscatto: i dettagli Leggi anche: Calciomercato Juventus: la Roma punta forte sull’ex pupillo bianconero! Offerto un prestito con diritto di riscatto a gennaio, ecco cosa sta succedendo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma, si avvicina Raspadori: l’Atletico Madrid ha aperto al prestito; Raspadori incendia il mercato: è derby fra Roma e Lazio per l'attaccante di Simeone; Roma, rivoluzione in attacco: Zirkzee e Raspadori le piste più calde, idea Pinamonti; Roma, Raspadori vicino: le ultime -. DA ROMA - Raspadori, l'Atletico Madrid ha aperto al prestito, colloqui con i giallorossi - Secondo quanto riferito dal portale Il Romanista, Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli ora all'Atletico Madrid, potrebbe tornare in Italia a gennaio per rinforzare la Roma: "Il vero elemento di ... napolimagazine.com

La Roma ribalta l’attacco: da Zirkzee a Raspadori e Dovbyk, le ultime di CM.IT - Zirkzee Raspadori Dovbyk: le ultime di Calciomercato. calciomercato.it

Calciomercato Lazio, la Roma adesso è in pressing sull’ex Napoli Raspadori: le ultimissime notizie - Calciomercato Lazio, la Roma accelera per l’ex Napoli Giacomo Raspadori: le ultimissime notizie e i dettagli La Roma ha messo nel mirino Giacomo Raspadori. lazionews24.com

Raspadori ha aperto alla Roma, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto (Pedullà) Che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. L'attaccante ex Napoli fatica a trovare spazio all'Altetico Madrid. https://www.ilnapolista.it/2025/12/raspadori-ha-ap - facebook.com facebook

La Roma spinge per Raspadori e l’Atletico Madrid apre al prestito: trattativa avanzata tra le parti! Come riportato da “Il Romanista”, i Colchoneros avrebbero aperto ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, motivo per cui la trattativa potrebbe su x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.