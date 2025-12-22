Rapporto Bes | solo un terzo degli indicatori migliora profondi divari territoriali

Il Rapporto Bes evidenzia che solo un terzo degli indicatori mostra miglioramenti, evidenziando persistenti disparità territoriali. La situazione richiede un’analisi approfondita delle cause e delle strategie da adottare per favorire uno sviluppo più equo e sostenibile su tutto il territorio nazionale.

di Monica Sozzi del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS dell’1.12.2025 Poco più di un terzo degli indicatori del Benessere equo e sostenibile migliora rispetto all’anno precedente, mentre oltre un quarto peggiora e quasi il 40% resta stabile. Il quadro che emerge dal Rapporto Bes 2024 dell’Istat, giunto alla dodicesima edizione, è complesso: progressi non omogenei, forti divari territoriali e un confronto europeo che vede l’Italia spesso indietro su lavoro, istruzione e innovazione, nonostante risultati positivi in salute, sicurezza e alcune dimensioni ambientali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Benessere equo e sostenibile.

