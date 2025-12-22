Rapina un' anziana in strada | la polizia lo stana in Bolognina

Un uomo è stato arrestato in Bolognina dopo aver rapinato un'anziana in strada. L'aggressione è avvenuta subito dopo che la vittima, una donna di 73 anni, aveva prelevato denaro presso uno sportello bancomat di via Cairoli. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha individuato il responsabile.

Aveva appena prelevato da uno sportello bancomat di via Cairoli quando è stata aggredita. Vittima, una donna bolognese di 73 anni. L’episodio è avvenuto lo scorso 19 novembre, ma nelle scorse ore, la Squadra mobile di Bologna ha messo fine alla fuga del presunto aggressore, eseguendo un’ordinanza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Napoli, 17enne trascina anziana per strada durante rapina: arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio Leggi anche: Se togli il filtro antiparticolato Fap o l’Adblue ora la polizia ti stana facilmente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Anziana immobilizzata e rapinata da due donne: portati via orecchini e anello d'oro; Scippa un'anziana e si dà alla fuga: ventiseienne in manette; Rapina in banca in via dell’Epomeo: travestiti da anziani, in fuga con 70mila euro; ? Donna rapinata in strada, poi la fuga: addosso un coltello di 40 centimetri. Rapina un'anziana al bancomat, arrestato grazie alle immagini delle telecamere - Aveva sottratto il denaro appena prelevato da una 73enne, afferrandola per i polsi, poi si era dato alla fuga. rainews.it Bologna, anziana malata rapinata al bancomat dopo aver prelevato i soldi della pensione: arrestato il rapinatore - La rapina alla 73enne in via Cairoli: le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare il 27enne che le aveva afferrato i polsi e l'aveva aggredita: «Senza lavoro e con dipendenze, po ... corrieredibologna.corriere.it Taranto, accusa: anziano rapinato in casa, tre arresti Polizia - La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani tarantini rispettivamente di 26, 23 e 20 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso, possesso di arma da fuoco ... noinotizie.it

Si è avvicinato con aggressività a una donna anziana. L'ha spintonata, derubata ed è scappato. Arrestato un uomo di 24 anni, cittadino rumeno con precedenti, accusato di rapina impropria. Il colpo è avvenuto a mezzogiorno di venerdì 19 dicembre in viale Br - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.