Rapina in centro a Milano 15enne sequestrato per un’ora | arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca
Il gruppo lo ha circondato in zona Buones Aires: dopo averlo minacciato, il 15enne è stato derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. L’aggressione domenica sera, 21 dicembre, in una traversa di viale Tunisia a Milano. I carabinieri hanno arrestato un ventenne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, tutti residenti nella Bergamasca. Le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. I giovani si trovano ora nel carcere minorile Beccaria: hanno trattenuto per circa un’ora il 15enne, che è stato anche costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
